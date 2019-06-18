الآغا : الرئاسي أنفاق 10 مليارات على الحرب بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، إن المبالغ التي أنفقها المجلس الرئاسي على الحرب الدائرة في طرابلس بلغت 10 مليارات دينار منذ أبريل الماضي.

الآغا أضاف في تصريحات صحفية أن إنفاق المجلس الرئاسي تجاوز أزمة النازحين، حيث شملت المصروفات ذخائر وشراء أسلحة ومصروفات علاج الجرحى وزيارة أهالي الجرحى لأبنائهم خارج ليبيا، إضافة إلى إنفاق الأموال على المقاتلين.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة علي العيساوي، قال في مُقابلة مع وكالة “رويترز”، في أبريل الماضي، إن حكومة الوفاق خصصت ملياري دينار لتغطية نفقات الحرب في طرابلس.

من ناحية أخرى، كشف الآغا أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، وزّع مليار دينار للمصارف التجارية التابعة له خلال شهر رمضان الماضي.

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