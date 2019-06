رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن “الاستقبال العشوائي ليس حلاً لقضية المهاجرين، الذين يتدفقون عبر البحر الابيض المتوسط إلى سواحل بلاده”، معلنا تعاون السلطات الايطالية مع خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر.

وقال كونتي، في مقابلة مع موقع إخباري محلي الثلاثاء، “لا يمكننا السماح للأشخاص، الذين يتعرضون للاستغلال والإساءة خلال رحلتهم عبر ليبيا مخاطرين بحياتهم ، وعبورهم البحر الأبيض المتوسط، من أجل حلم غير موجود”.

وأكمل كونتي، أن “حل المشكلة لا يتمثل في الاستقبال العشوائي، فهو ليس مناسبًا حتى بالنسبة إليهم، لأن ذلك يفتح أفق تحقيق حلم يتلاشى على الفور بعد ذلك”.

وقال كونتي، “تدفقات الهجرة يجب تتم بشرعية كاملة وينبغي العمل من أجل فتح ممرات إنسانية”.

وأردف “لقد سعيت للسير في هذا الاتجاه، وكذلك من خلال رحلاتي واتصالاتي في أفريقيا”.

ووصف رئيس الوزراء الايطالي الأوضاع في ليبيا بأنها “حساسة للغاية” حيث “ينطلق في الغالب المهاجرون من هناك، و يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص، لكننا نعمل مع خفر السواحل الليبي للتصدي للمتاجرين بالبشر”.

The post كونتي: الأوضاع في ليبيا حساسة ونتعاون مع خفر السواحل لمواجهة مهربي البشر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية