أكد رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أن حكومة الوفاق أنفقت 10 مليارات دينار في معركة طرابلس.

وأكمل الآغا، في تصريحات تلفزيونية له، أن ” حكومة الوفاق صرفت هذا المبلغ في شراء أسلحة و دفع نفقات الميليشيات”.

وأضاف الآغا، أن ” حكومة الوفاق أيضا تنفق على مصروفات علاج الجرحى وزيارة أهالي الجرحى لأبنائهم خارج ليبيا”.

The post الآغا: “الوفاق” انفقت 10 مليار دينار في معركة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية