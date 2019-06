وزير ” داخلية المؤقتة” يقرر إنهاء العمل بالترتيبات الأمنية لتأمين درنة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرار بإنهاء العمل بالترتيبات الأمنية لتأمين مدينة درنة.

وتقدم بوشناف بالشكر والتقدير لأمر الترتيبات الأمنية عميد دكتور محمد فرج والي كافة أعضاء هيئة الشرطة الذين اشتركوا في الترتيبات من مديرية امن شحات وجهاز الدعم المركزي شحات علي حسن الأداء الأمني والتحلي بالمهنية والانضباط.

ومن جانبه اثني عميد دكتور محمد فرج مدير امن شحات وأمر الترتيبات الأمنية علي كافة الفصائل المكلفة بالخطة المشار إليه وهي وحدة التدخل السريع بالمديرية و سرية حماية المديرية و جهاز الدعم المركزي شحات علي جهودهم المبذولة

وعاد أفراد مديرية امن شحات وجهاز الدعم المركزي شحات من ضباط وضباط صف وجنود إلى مقرهم بعد أداء المهام الموكلة إليهم بمدينة درنة هذا وكان في استقبال رؤساء الأقسام والمراكز ولفيف من أعضاء الأمن.

