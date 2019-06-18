اشتباكات عنيفة بمحوري المطار والرملة

يشهد محور مطار طرابلس الدولي وطريق المطار في طرابلس، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة فيما تواصل قوات الجيش الوطني السيطرة على كامل المطار.

وتدور أيضا اشتباكات وصفت بالقوية في محور الرملة وسط تبادل لإطلاق الصواريخ منذ ظهر الثلاثاء، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، حيث تسمع أصوات الانفجارات بالمناطق المجاورة.

ويسود الهدوء الحذر في محور الهيرة مع مناوشات بسيطة بين الحين والآخر، بينما يسيطر الجيش على المنطقة، كما تشهد العزيزية هدوءا بينما تسيطر قوات الوفاق على المدينة، فيما يخيم الهدوء على محور الطويشة مع سيطرة للجيش.

وبلغت حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها في أبريل الماضي، 690 قتيلا من بينهم 41 مدنيا، وفاق عدد الجرحى الـ4 آلاف بينهم 135 مدنيا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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