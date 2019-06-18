بعد إعلان وفاته أمس .. قيادات إرهابية تقيم صلاة الغائب على مرسي بميدان الشهداء في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد إعلان وفاته رسميًا من قبل السلطات المصرية، أدى ظهر اليوم عشرات الأشخاص التابعين للجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين” صلاة الغائب ” على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بميدان الشهداء في طرابلس .

وحضر الصلاة بحسب شهود عيان من طرابلس عدد من قيادات الجماعات الإرهابية المتمثلة في تنظيمات “الإخوان المسلمين المحظورة وداعش والقاعدة “ .

يشار إلى أنه ليس هذه المرة الأولى التي يصلي فيها قيادات الجماعات الإرهابية صلاة الغائب على ما يسمونهم بالشهداء في ميدان طرابلس .

وكانت هذه القيادات قد أقامت صلاة الغائب على الإرهابي المدعو “محمد العريبي” الشهير بــ “بوكا”، إضافة إلى رئيس شوري بنغازي الإرهابي “وسام بن حميد”، كما صلي العشرات صلاة الغائب على من سموهم شهداء درنة الذين قتلوا خلال عملية تحرير المدينة .

وفي المقابل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مشاركته في صلاة الغائب على مرسي، والتي أقيمت بمسجد الفائح بإسطنبول، عقب صلاة العصر.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية،إقامة صلاة الغائب على مرسي، في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في الشؤون الدينية أن رئيسها “علي أرباش” بعث كتابًا لدور الإفتاء في جميع الولايات والأقضية، بشأن إقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري السابق .

وأكد “أرباش” أنه سيؤم بنفسه المصلين في مسجد “حاجي بيرم” بالعاصمة أنقرة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن أمس الإثنين وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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