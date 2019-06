بحث عميد بلدية سرت مختار المعدانى ،اليوم الثلاثاء، مع رئيس فرع مصلحة التخطيط بمنطقة سرت الدكتور امحمد لبز عدد من الموضوعات تتعلق بملف مصلحة التخطيط.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت، إن “اللقاء تمحور حول موضوع تغذية المحطة البخارية بخط الغاز “.

وأوضح، أن “اللقاء تطرق لمناقشة الإشكاليات التي تواجهها مصلحة التخطيط العمراني – فرع خليج سرت من نقص في الإمكانيات بالفرع والصعوبات التي تواجهها مصلحة التخطيط العمراني – الإدارة العامة وأهمها عدم تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات”.

The post عميد بلدية سرت يبحث الأزمات التي تواجه مصلحة التخطيط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية