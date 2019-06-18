اجديد: جلسات النواب في طرابلس لا شرعية لها

أكد عضو مجلس النواب محمد اجديد، على عدم شرعية جلسات مجلس النواب المنعقدة في العاصمة طرابلس.

ورد اجديد – في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” معلقا على تصويت ‏أعضاء مجلس النواب الموازي بطرابلس، على إلغاء منصب القائد العام للجيش وفق القانون رقم 1 لسنة 2015- قائلا “ليس هناك مجلس نواب في طرابلس، هم بعض النواب المقاطعين مثلهم مثل المجلس الرئاسي لا شرعية لهم ولا قاعدة دستورية، المخزوم ألغى منصب القائد العام بجرت قلم، وفي ذلك الوقت كانت نصف بنغازي تحت سيطرت المليشيات والهلال النفطي والجنوب تحت سيطرت المليشيات، واليوم يلغي منصب القائد العام مرة ثانية، ولكن الآن الجيش يسيطر على بنغازي والهلال النفطي والجنوب وجزء كبير من مدن الغرب، وموجود أيضا في طرابلس والأمر مسألة وقت حتى يسيطر على طرابلس بالكامل”.

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