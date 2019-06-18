بعيو يكشف حقيقة ما تداول حول ضياع وديعة ليبية

نفى الكاتب الصحفي محمد بعيو، ما تدوال عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن ضياع وديعة ليبي قدرها الملياري دولار.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتاعي فيسبوك، من باب الأمانة والمسؤولية الوطنية، وعن معلوماتٍ مؤكدة وموثوقة، أقول لكم أيها الكرام:- إنه لا صحة إطلاقاً لما يتداوله البعض في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي، عن غرضية وسوء نية أو عن جهل بالحقائق وترديد للأكاذيب، حول ضياع مبلغ الملياري دولار [2000 مليون دولار أميركي]، التي تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري كوديعة تنظمها اتفاقية سداد، أيام حكومة السيد علي زيدان سنة 2013، حيث تم ترجيع قيمة الوديعة بالكامل على دفعات محددة وفق تواريخ استحقاقها، إلى مصرف لـــيـبـيـــا المركزي، وآخر دفعة كانت قبل أكثر من سنة، وللأمانة فقد حرصت الحكومة المصرية في فترة حكم السيسي الأولى على ترجيع وديعة قطرية أيضاً، حيث من المعروف عن بنكها المركزي حرصه الشديد على سلامة سمعته، ومحافظة مصر على ثقة المانحين والمقرضين، حيث يعتمد اقتصادها على القروض والاستثمارات التي أساسها الثقة والشفافية، وهذه كلمة حق لا علاقة لها بالسياسة ومماحكاتها، آفـةُ القولِ الزور، وآفـةُ الخصومةِ الفجور..اللّهم لا تجعلنا من أهل الزور ولا أصحاب الفجور، واجعلنا يا رب الأنام مِن الداعين إلى الوئام، الناهين عن الخصام”.