«داخلية الوفاق» تستأنف التعاون مع فرنسا في المجالات التدريبية والأمنية

قرر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، استئناف التعاون مع الجانب الفرنسي في الاتفاقات الثنائية، والمجالات التدريبية والأمنية.

ووجه باشاغا، في كتابه إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كان باشاغا اتفق خلال اجتماعه مع السفيرة الفرنسية في تونس يوم 22 مايو الماضي على التحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم مصالح البلدين بعد وقف التعامل بالاتفاقيات الثنائية.

وفي 18 أبريل الماضي، أوقف باشاغا التعامل مع فرنسا، بسبب دعمها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في هجومه على العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن حرب العاصمة أسفرت عن مقتل 691 شخصًا، بينهم 41 مدنيًا، و4012 جريحًا، بينهم 135 مدنيًا، بحسب بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، على صفحتها بموقع «تويتر».