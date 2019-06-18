وزارة العمل تبحث مع مؤسسة ألمانية تدريب العاملين في البناء

بحثت وزارة العمل في حكومة الوفاق، مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تمويل وتنفيذ دورات تدريبية بالمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد، ومركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية في مجالات «التفصيل والخيالة وصيانة السيارات والطاقات البديلة والتحكم الآلي الدقيق وحفظ الأغذية وصيانة الهاتف النقال والمصاعد الكهربائية».

وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الاجتماعات مع المؤسسة استمرت لمدة يومين، وحتى اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تناولها برنامج الدراسة التعقبية للخريجين، وبرنامج رفع كفاءة موظفي وزارة العمل والتأهيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

