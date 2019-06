زار وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزايدي مقر بلدية بنغازي، للوقوف على المراحل الأخيرة والتجهيزات الخاصة بالمقر.

وطالب الزايدي بضرورة أن يواكب الإعلام هذه المشاريع والخدمات، حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بما يحدث داخل المدينة.

ودعا الزايدي المسئولين في بلدية بنغازي بالتعاون الكامل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

