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سفير مالطا يبدي استعداد بلاده لاستئناف عمل سفارتها بطرابلس‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد  معيتيق”، صباح اليوم الثلاثاء سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا ” تشارلز صاليبا”، والوفد المرافق له الذي ضم كل من المدير العام للشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي “ماريا كاملير”، ومنسق مكتب رئيس الوزراء ” نيفيل جافا”، ومنسق الشؤون اللوجستية بالحكومة المالطية ” كينيث كاميلير“.

وبينت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق؛ أن معيتيق أكد على عمق العلاقة التي تربط ليبيا ومالطا، معربا عن أمله في عودة حركة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أبدى السفير المالطي استعداد بلاده استئناف عمل سفارتها في طرابلس والرغبة في استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات وتفعيل عمل اللجان المشتركة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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