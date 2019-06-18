«شؤون اللاجئين» تبدأ إجراءات تسجيل مهاجرين في طرابلس تمهيدًا لترحيلهم

بدأ فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية الصومالية والإريترية والإثيوبية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، أن هذا الإجراء الذي بدأ اليوم الثلاثاء يأتي استكمالاً لإجراءات قانونية لازمة لترحيل المذكورين إلى بلد آخر، وهو جمهورية النيجر، ومن ثم إلى بلد ثالث.

وكان فريق من المنظمة الدولية للهجرة أجرى اليوم أيضًا كشوفًا طبية على مهاجرين غير شرعيين من النيجر، نزلاء جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس.

وأشار الجهاز، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هؤلاء المهاجرين سيعودون برغبتهم إلى بلدهم، النيجر، عبر مطار معيتيقة الدولي.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت أكثر من 40 ألف مهاجر على العودة إلى بلدانهم من ليبيا.

جانب من عملية تسجيل مهاجرين نزلاء بفرع مركز مكافحة الهجرة في طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

جانب من عملية تسجيل مهاجرين نزلاء بفرع مركز مكافحة الهجرة في طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

جانب من عملية تسجيل مهاجرين نزلاء بفرع مركز مكافحة الهجرة في طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

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