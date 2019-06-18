إلقاء القبض على مروج مخدرات بحوزته 6 آلاف قرص «إكستاسي»

ألقت الأجهزة الأمنية في طرابلس القبض على مروج لحبوب الهلوسة، وبحوزته 6 آلاف و350 قرصًا من مخدر إكستاسي.

وأوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عبر «فيسبوك»، أن فرقة التحري والقبض بمكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على المروج ليبي الجنسية، عُـثر بحوزته أيضًا على 7 قطع من مخدر الحشيش.

وبالتحقيق معه، اعترف بأن مصدر هذه الحبوب إحدى الدول الأوروبية، واُتُّخذت حياله الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى نيابة جرائم مكافحة المخدرات.

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