أمن الجفارة تبحث خطة تأمين المنطقة

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف، اليوم الثلاثاء، جتماع برؤساء مركز شرطة العزيزية والسوانى والساعدية والكريمية ووحدة معلومات السوانى والكريمية وبحضور عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وشرطة النجدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قسم البحث الجنائي مناقشة وضع خطة أمنية للحفاظ على الأمن داخل المنطقة والمجاهرة به, كما تم التطرق لموضوع المتغيبين عن العمل نتيجة الإشتباكات المسلحة ومباشرة أعمالهم والالتحاق بأقرب مركز شرطه خارج مناطق الاشتباكات والتي تعتبر مناطق عسكرية.

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