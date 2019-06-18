تعليم المؤقتة يبحث الاستعداد للامتحانات القادمة‎ في ترهونة

التقي صباح اليوم الثلاثاء وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” مدير مكتب امتحانات مراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة “مفتاح النفاتي” وعدد من موظفي المكتب.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء الآلية التي سوف تتخذ لتنفيذ امتحانات طلاب الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ترهونة.

كما تم خلال الاجتماع طرح كيفية التعامل مع موضوع الطلاب النازحين من المناطق القريبة من بلدية ترهونة ، وكيفية اجراء الامتحانات لهم.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة قد دأبت على الدعوة الدائمة والمستمرة لكافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على مستوى ليبيا عامة لاسيما المنطقة الغربية ، وذلك لدعمهم وتقديم كافة الخدمات التعليمية لهم وذلك من أجل سير العملية التعليمية فيها لكافة أبنائنا الطلاب على أكمل وجه.

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