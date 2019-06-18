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السوق الموازية: استقرار الدولار وتراجع اليورو والاِسترليني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، فقد استقر سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، دون تغير عمّا سجله أمس.

في حين تراجعت كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ انخفض سعر اليورو إلى ما يتراوح بين 4.88 و 4.89 دينار اليوم، مقابل 4.91 دينار أمس الإثنين. وكذلك تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 5.43 دينار مقابل 5.46 دينار.

وفي الوقت الذي زادت فيه الليرة التركية إلى 0.75 دينار مقابل 0.74 دينار، انخفضت العملة التونسية إلى 1.44 دينار مقابل 1.46 دينار

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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