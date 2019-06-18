مديرية أمن الجفارة تناقش وضع خطة لتأمين المنطقة

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء مراكز الشرطة التابعين للمديرية من أجل «مناقشة ووضع خطة أمنية للحفاظ على الأمن داخل المنطقة والمجاهرة به» وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر قسم البحث الجنائي التابع للمديرية كل من رؤساء مركز شرطة العزيزية والسواني والساعدية والكريمية ووحدة معلومات السواني والكريمية وبحضور عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وشرطة النجدة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع تطرق «لموضوع المتغيبين عن العمل نتيجة الاشتباكات المسلحة ومباشرة أعمالهم والالتحاق بأقرب مركز شرطة خارج مناطق الاشتباكات والتي تعتبر مناطق عسكرية».