السفير الإيطالي يتفقد رفقة مسؤولين بوزارة الداخلية مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

تفقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو رفقة رئيس قسم متابعة شؤون مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ورئيس قسم المنظمات المحلية والدولية بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق مركز إيواء المهاجرين في بتاجوراء.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة «تأتي للوقوف على أوضاع المهاجرين داخل المركز والصعوبات والعراقيل التي تواجه المركز وتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة وتكثيف الجهود والتعاون المشترك وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية».