عدل الوفاق تبحث سبل توفير الحماية اللازمة لمقرات الوزارة

عقدت لجنة الطوارىء والأزمة بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السادس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع متابعة نتائج الاجتماع الخامس السابق الذي نوقش فيه الإجراءات التي اتفق عليها في المواضيع ذات العلاقة بإدارة الأزمة من توفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، وخاصة الواقعة في مناطق التوتر.

كما عكف المجتمعون كذلك إلى الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي ديوان الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر، والإجراءات الجارية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

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