الكتيبة 185 مشاة تعلن انشقاقها عن حكومة الوفاق والانضمام للجيش الوطني – فيديو

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بإمرة العقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتابعة إلى اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس، الانشقاق عن حكومة الوفاق.

وبثت شعبة الإعلام الحربي مقطعاً مصورا لعدد من ضباط ومنتسبي الكتيبة وهم يعلنون الإنضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.