“أمن بنغازي”.. عين ساهرة على راحة المواطن

تتواصل جهود الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي لضبط الأمن العام والمجاهرة به، إذ تعمل الأجهزة على تأمين مداخل ومخارج المدينة والحفاظ على أمن المواطن في الأحياء.

ويعمل الأمن المركزي على مساندة الأجهزة الأمنية وإقامة تمركزات داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة، بينما يتوزع رجال الشرطة في أكثر من نقطة داخل الحدود الإدارية للمدينة، وفق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لتأمين الشوارع وضبط المخالفين بالتعاون مع قسم المرور.

ويقوم مركز شرطة الصابري هذه الأيام بتأمين كورنيش بنغازي حيث يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة يستوجب تأمينه والحفاظ على المظهر العام فيه.

من جهته يقوم البحث الجنائي بدور كبير لضبط الخارجين عن القانون والقبض على المجرمين وذوي السوابق، وكشف مؤخرا ملابسات مقتل مواطن بسلاح ناري. كما تمكن مركز شرطة بوعطني من ضبط تشكيل عصابي يخصص في سرقات المنازل في نطاق اختصاص المركز.

وتقوم المؤسسة الأمنية في بنغازي على تطبيق قوانين الضبط والربط والعمل وفقا للقانون والالتزام بالقيافة العسكرية ومعاقبة كل المخالفين لضمان الحفاظ على بناء دولة المؤسسات والقانون التي أساسها هيبة الشرطة ورجل الأمن.

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