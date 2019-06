أعلنت غرفة الإعلام الحربي انشقاق كتيبة مشاة تابعة لحكومة الوفاق وانضمامها للجيش.

وقالت الغرفة، أن ” الكتيبة 185 مشاة بقيادةالعقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتابعة إلى اللواء الثاني مشاة بإمرت فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق”.

وأضافت الغرفة، أن ” الكتيبة المنشقة انضمت إلى الجيش بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

