كونتي: صراع “من نوع خاص” في ليبيا

وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الصراع في ليبيا بأنه “من نوع خاص”، مبينا أن البلاد التي ينطلق منها أغلب المهاجرين القاصدين أوروبا، تشهد ظروفا “حساسة للغاية”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية تصريحات لكونتي أدلى بها لموقع محلي، قال فيها إن بلاده تعمل مع خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر، لافتا إلى أن إيطاليا لن تسمح للمهاجرين الذين يتعرضون لمعاملة سيئة خلال رحلة عبور المتوسط، الوصول إلى إيطاليا.

وأكد كونتي أن ما أسماه بـ”الاستقبال العشوائي” لا يمثل حلا ملائما لإيطاليا وللمهاجرين، داعيا إلى أن تتم عمليات الهجرة بشكل قانوني إضافة إلى فتح ممرات إنسانية للمهاجرين، مبينا أنه عمل على تحقيق هذه الأهداف عبر اتصالات وزيارات أجراها في أفريقيا.

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