كتيبة تابعة لـ”الوفاق” تعلن انشقاقها وتنضم إلى الجيش الليبي

أفاد مسؤول إعلامي بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وتتواصل المعارك في جنوب، وجنوب شرقي طرابلس منذ أكثر من شهرين.