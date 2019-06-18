كتيبة تابعة لـ”الوفاق” تعلن انشقاقها وتنضم إلى الجيش الليبي

أفاد مسؤول إعلامي بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وتتواصل المعارك في جنوب، وجنوب شرقي طرابلس منذ أكثر من شهرين.
أفاد مسؤول إعلامي بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وتتواصل المعارك في جنوب، وجنوب شرقي طرابلس منذ أكثر من شهرين.
..على كل العسكريين السابقين ان يراجعوا انفسهم ويسألوا انفسهم كيف يكونوا فى خندق واحد مع المجرمين ومهربى البشر وتحت امرة امعة تافه فاسد سراق مفروض من دول طامعة فى ثروات اللبيين مثل تركيا وقطر وبريطانيا وايطاليا وتحارب الجيش الوطنى الذى يريد سيادة الوطن ومن يأتمرون بامر السراق ما هى شرعيته فلم يحصل على ثقة مجلس نواب الشعب ولم يؤدى اليمين الدستورى امام البرلمان هو زرع شيطانى من الخارح اما قائد الجيش الوطنى يستمد شرعيته من قرار مجلس النواب بنصاب قانونى وشرعى بدليل ان نواب الخرفان يخاولوا فى مسرحية هزلية الغاء هذا القرار دون اى نصاب قانونى وخارح مكان البرلمان الدستورى وطريق الحق واضح مع الحيش الوطنى والباطل مع المليشيات العميلة والممولة من الخارج لهدم المؤسسات الشرعية
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