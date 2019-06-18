انطلاق حملة للتبرع بالدم في درنة‎

تبرعك بالدم قد ينقذ حياة أم، أب أو طفل. شعار رفعته مؤسسة بوادر التنموية في حملتها الثانية للتوعية بأهمية التبرع بالدم بمدينة درنة بعد الحملة السابقة بمدينة بنغازي العام الماضي. ويشارك في إعداد وتنظيم هذه الحملة المجلس البلدي درنة ومستشفى الوحدة العلاجي والهلال الأحمر الليبي وفريق أفق للتوعية بدرنة

فعاليات هذه الحملة انطلقت يوم الجمعة 14 يونيو وهو يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم وتستمر حتى 18 من يونيو الحالي لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم والتسجيل في منظومة التبرع بالدم والذي توفرها شبكة اتصالات المدار الجديد والتي توفر المتبرعين بالدم لكل محتاج عبر طلب الرقم المجاني *191#.

الحملة تضمنت تركيب لافتات طرقية في شوارع مدينة درنة و توزيع مطويات توعوية مع الجهات المشاركة في الحملة، كما سُتنظم محاضرة توعوية بالخصوص بالتعاون مع جامعة عمر المختار فرع درنة، و تحاول المؤسسة من خلال هذه الأنشطة رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم و الذي قذ ينقذ حياة إنسان محتاج.