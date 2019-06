قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن مخزنا تابعا لشركة مليته للنفط والغاز دمره قصف جوي اليوم الثلاثاء.

أضاف البيان أن إصابات طفيفة لحقت بثلاثة عمال جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط بعد الهجوم “نشهد تدمير منشآت المؤسسة أمام أعيننا. هذا بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة التي أضحت تطال حياة عمال القطاع، وتقوض المساعي الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج”.

