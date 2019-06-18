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صور..ازالة قنابل عنقودية تزن 450 كيلو بمناطق سكنية في بئر الغنم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام أفراد جمعية التواصل لنزع الألغام و مخلفات الحرب ،خلال عمليات المسح اليوم الثلاثاء قام الفريق بإزالة عدد من قنابل الطيران العنقودية وزنها 450 كيلو جرام و 250 كيلو جرام و عدد من القنابل الفسفورية المحرّمة دولياً من مناطق تضم مزارع و محيط مناطق سكنية في بئر الغنم و المنطقة السكنية راس اللفعة و السواني و العزيزية و جامع التوغار وبئر الغنم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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