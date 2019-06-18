بالفيديو.. أول كتيبة تعلن انشقاقها عن قوات الوفاق وانضمامها للجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة بقوات الوفاق الانضمام إلى قوات الجيش الوطني بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر.

وقالت الكتيبة في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش ضد الجماعات المسلحة في طرابلس منذ أبريل الماضي.

وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة المتواجدة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.

الكتيبة 185 مشاة تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة

الكتيبة 185 مشاة بإمرة العقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتابعة إلى اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.#طرابلس..#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Tuesday, June 18, 2019

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