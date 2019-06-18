معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة يعلن انتهاء خطة تأمين بنغازي ودرنة

بنغازي 18 يونيو 2019 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء قرارًا بإنهاء العمل بالخطة الأمنية رقم 4، بشأن تأمين بنغازي، والترتيبات الأمنية رقم واحد، بشأن تأمين درنة، وذلك بعد إنجاز مهامهما.

وفي قرارين منفصلين صدرا عن معاليه، جاء في مادتهما الأولى أن على رئيس الخطة الأمنية ورئيس الترتيبات تقديم موقف أمني يتضمن ما تم إنجازه، مع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بذات الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانفكاك كامل عناصر الخطة الأمنية وإعادتهم لسابق عملهم.

كما وجه وزير الداخلية الشكر إلى رئيس الخطة الأمنية وعناصرها على حسن الأداء والتحلي بالمهنية والانضباط. (وال – بنغازي) ع ع

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