قصف خزان “مليته” النفطي في “تاجوراء”

تعرض مخزن شركة مليته للنفط والغاز في تاجوراء إلى قصف جوي أدى إلى تدميره بشكل كلي، وإلحاق خسائر مادية جسيمة به، فقد تسبب القصف بحريق عن أتلف عددا من المعدّات والمواد القيّمة

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنّ هذه الحادثة تعدّ خسارة مأساوية أخرى ناجمة عن هذا الصراع العبثي على حد تعبيره، فتدمير منشآت المؤسسة بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة التي تطال حياة العمال تقوّض المساعي الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج. مؤكدا أن هذه الجريمة المتكرّرة لن تمضي دون رد

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط فإن فرق المطافئ والإسعاف سارعت إلى موقع الحادثة، ونجحت في إخماد الحريق بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، بينما تعرّض 3 عاملين في الشركة إلى إصابات طفيفة وتمّ نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم

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