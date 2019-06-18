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قيادات إرهابية تقيم صلاة الغائب على “مرسي” بميدان الشهداء في طرابلس

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 يونيو 2019 (وال) – أدى ظهر اليوم عشرات الأشخاص التابعين للجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين” صلاة الغائب ” على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بميدان الشهداء في طرابلس .

وحضر الصلاة بحسب شهود عيان من طرابلس عدد من قيادات الجماعات الإرهابية المتمثلة في تنظيمات “الإخوان المسلمين المحظورة وداعش والقاعدة “ .

يشار إلى أنه ليس هذه المرة الأولى التي يصلي فيها قيادات الجماعات الإرهابية صلاة الغائب على ما يسمونهم بالشهداء في ميدان طرابلس .

وكانت هذه القيادات قد أقامت صلاة الغائب على الإرهابي المدعو “محمد العريبي” الشهير بــ “بوكا”، إضافة إلى رئيس شوري بنغازي الإرهابي “وسام بن حميد”، كما صلي العشرات صلاة الغائب على من سموهم شهداء درنة الذين قتلوا خلال عملية تحرير المدينة .

وفي المقابل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مشاركته في صلاة الغائب على مرسي، والتي أقيمت  بمسجد الفائح بإسطنبول، عقب صلاة العصر.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية،إقامة صلاة الغائب على مرسي، في جميع أنحاء البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن أمس الإثنين وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها. (وال – طرابلس) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • ﻻ تتعبوا انفسكم هو الان يرى مقعده فى الدﻻم الاسفل من النار جزاء المنافقين امثالكم وهو ينتظر قدومكم لتاكلوا من شجر الزقوم لبملا كروشكم الحرام وتشربوا شوب من حميم ايها الخمير

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  • .واضح ان الارهابين فى طرابلس هلكوا ولم يبقى الا هؤلاء الفارين من المخاور عاش خروفا امعة يعبد المرشد من دون الله سفك الدماء وافسد فى الارض ومات مجرما لم يكمل سنوات حبسه دفع حياته ثمنا لخيانته وعمالته حتى وهو على الكرسى لم ينسى ان يخون بلده ويسلم الاسرار العسكرية لمواقع القوات المصرية قى سيناء لقطر ومنها لخليفتها اسرائيل الى جهنم وبئس المصير ايها العميل الحقير وسيتبعك قريبا فاسد السراق ليكون فى الحفرة المحاورة لك فى الدرك الاسفل تحت ابليس وشارون وهتلر وموشى ديان ونتنياهو حبايبك يشكروك على رسالتك التى تتمنى فيها الاذدهار لشعب اسرائيل

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  • والله العظيم يا انجاس لا يوجد ارهابي و منافق مثلكم يا اوغاد لقد ازكمت رائحتكم النتنة ليبيا يا عاهات يا عبيد الشياطين باذن الله يأتي يوم و تستريح ليبيا من شركم و كفركم

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