الدرسي : خدمات الكلي بنغازي عاجز عن استقبال الزيادة الطردية في أعداد المرضى

بنغازي 18 يونيو 2018 (وال) – كشف مدير عام مركز خدمات الكلى بنغازي دكتور وسام الدرسي، أن عدد مرضى الفشل الكلوي في مدينة بنغازي بلغ 580 مريضًا يتلقون جلسات الغسيل الدموي في مركز خدمات الكلى في الهواري ومركز بنغازي الطبي وعيادة الليثي وعيادة سيدي يونس.

وقال الدرسي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المركز يستقبل أسبوعيًا مرضى جددًا يعانون من الفشل الكلوي، ما بين مريض إلى اثنين، واصفًا ذلك بــ”الكارثة”، مشيرًا إلى أن مركز خدمات الكلى يستقبل العدد الأكبر منهم.

وأوضح أن من بين أسباب الزيادة في أعداد مرضى الفشل الكلوي، نتيجة لتعرض مرضى السكري وضغط الدم إلى مضاعفات يضطر عندها إلى تلقيهم جلسات الغسل الدموي.

الدرسي أضاف أن القدرة الاستيعابية للمركز باتت عاجزة عن استقبال الزيادة الطردية في أعداد المرضى، ونتيجة لذلك تم إنشاء فرعين للمركز في عيادتي الليثي، وسيدي يونس لتخفيف العبء عن المركز.

وقال إن مشكلة واجهتنا في استقبال عدد 40 مريضًا، فتم إحالتهم إلى عيادة الليثي، باشر عدد 17 مريضًا منهم في تلقي جلسات الغسيل، بينما طالب آخرون منهم بتلقي جلسات الغسيل في المركز بحسب ما صرّح به المرضى لمدير عام المركز.

وأكد مدير عام مركز خدمات الكلى أن وزير الصحة دكتور سعد عقوب وافق على إجراءات التعاقد مع عدد 19 ممرض سيباشرون العمل في المركز خلال الأسبوع القادم، وذلك لتغطية العجز الذي كان يعاني منه المركز.

إلى ذلك أشار المكتب الإعلامي في مركز خدمات الكلى عبر الصفحة الرسمية للمركز على “فيسبوك”، إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة على توفير احتياجات المركز من أجهزة ومعدات طبية.

وأضاف المكتب أنه وبوقفة جادة من قبل معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب تمت إحالة تلك الاحتياجات إلى لجنة إعمار بنغازي لتنفيذها في القريب العاجل، كما قام السيد معالي الوزير بالاتصال بمجلس الوزراء وإصدار قرار بتعيين عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل بالمركز.

وأكد المكتب الإعلام و وصول القرار إلى إدارة المركز وتم البدء في استلام إجراءات المشمولين بالقرار، مقدما شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني وإلى معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب علي وقفتهم مع مركز خدمات الكلى بنغازي. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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