بالفيديو.. القوات المسلحة تعلن انشقاق كتيبة مشاة تابعة لـ”الوفاق”

طرابلس 18 يونيو 2019 (وال) – أعلنت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، الانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر.

وقالت الكتيبة في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، أنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس منذ أبريل الماضي.

وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات. (وال – بطرابلس) ع ع

الكتيبة 185 مشاة تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة

الكتيبة 185 مشاة بإمرة العقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتابعة إلى اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.#طرابلس..#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Tuesday, June 18, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال