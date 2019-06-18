“استقالة” عميد بلدية طبرق “المؤقت” من منصبه

أعلن عميد بلدية طبرق المؤقت “فرج هاشم الخطابية” استقالته من منصبه رفقة أعضاء من المجلس أثناء حضوره حفل تأبين “فرج الدبوسي” الشهير بالبهلول، لدواعي صحية حسب تعبيره

وقال مراسل 218 إن رئيس المجلس التسييري تقدم باستقالته أثناء إلقاء كلمة في العزاء، وتزامن مع هذا استقالة عدد من أعضاء المجلس تضامنا معه، وهم بحسب البلدية: ميمون عبدالرسول وعبد الكريم بوطابونة وهاشم امصادف ومنصور امداوي

ونشرت بلدية طبرق عبر صفحتها الرسمية رفض وكيل ديوان البلدية ومدراء الإدارات وكل الموظفين لاستقالة رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية