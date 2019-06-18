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“استقالة” عميد بلدية طبرق “المؤقت” من منصبه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عميد بلدية طبرق المؤقت “فرج هاشم الخطابية” استقالته من منصبه رفقة أعضاء من المجلس أثناء حضوره حفل تأبين “فرج الدبوسي” الشهير بالبهلول، لدواعي صحية حسب تعبيره

وقال مراسل 218 إن رئيس المجلس التسييري تقدم باستقالته أثناء إلقاء كلمة في العزاء، وتزامن مع هذا استقالة عدد من أعضاء المجلس تضامنا معه، وهم بحسب البلدية: ميمون عبدالرسول وعبد الكريم بوطابونة وهاشم امصادف ومنصور امداوي

ونشرت بلدية طبرق عبر صفحتها الرسمية رفض وكيل ديوان البلدية ومدراء الإدارات وكل الموظفين لاستقالة رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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