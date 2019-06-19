“المشري” يعلق على مبادرة “السراج”

رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بخصوص مستقبل العملية السياسية إذا كانت ستضع حدا للحرب الدائرة على أعتاب طرابلس

وأضاف المشري أن لجان المجلس الأعلى للدولة عقدت اجتماعا لمناقشة المبادرة، مؤكدا أن المجلس سيتعاطى معها بإيجابية تضمن تطويرها وتحسينها وجعلها قابلة للتحقق

وأضاف المشري خلال الجلسة 42 للمجلس الأعلى للدولة أن المبادرة فيها جوانب إيجابية عديدة ولكن معظمها يندرج تحت بند الأمنيات ولا تستند على ضمانات حقيقية لنجاح أي حوار

وأبدى تطلعاته حول قيام لجنة تضم من أسماها بالأجسام الشرعية في ليبيا وهي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي بالإضافة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كونها هيئة منتخبة من الشعب

وقد أصدر المجلس عقب الجلسة بيانا يؤكد فيه على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة والتأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن يكون الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المرجع الأساسي لأي عملية سياسية قادمة

وكان السراج قد قدّم مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية

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