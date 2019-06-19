ترحيل “قتلة وخاطفين” من سبها إلى “قرنادة”

قامت مديرية أمن سبها بترحيل عدد من السجناء المتورطين في قضايا خطيرة كالقتل والخطف إلى سجن قرنادة شرق البيضاء، عبر طائرة خاصة انطلقت من مطار تمنهنت الدولي لاستكمال الإجراءات القانونية معهم

الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن والأمان، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية التي يجمعها هدف واحد، وهو الحفاظ على النظام العام بما فيه الأمن العام، بحسب ما ذكرته المديرية لوكالة الأنباء الليبية

وتشهد سبها والمنطقة الجنوبية توترا أمنيا وانفلاتا في عدد من المدن، ما يجلعهم يبحثون عن مكان أكثر أمنا لضبط وحبس المجرمين الخطيرين، بعيدا عن المجتمع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية