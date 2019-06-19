اخبار ليبيا الان

ترحيل “قتلة وخاطفين” من سبها إلى “قرنادة”

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مديرية أمن سبها بترحيل عدد من السجناء المتورطين في قضايا خطيرة كالقتل والخطف إلى سجن قرنادة شرق البيضاء، عبر طائرة خاصة انطلقت من مطار تمنهنت الدولي لاستكمال الإجراءات القانونية معهم

الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن والأمان، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية التي يجمعها هدف واحد، وهو الحفاظ على النظام العام بما فيه الأمن العام، بحسب ما ذكرته المديرية لوكالة الأنباء الليبية

وتشهد سبها والمنطقة الجنوبية توترا أمنيا وانفلاتا في عدد من المدن، ما يجلعهم يبحثون عن مكان أكثر أمنا لضبط وحبس المجرمين الخطيرين، بعيدا عن المجتمع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ان شالله العقبه للسراج و المشري و بادي و معيتيق و السويحلي و باش آغا و الفورتيه و الرعيض و الزوبيه و فروخ الصلابي و شعبان هديه و التاجوري و بشر

    رد