 الخرطوش: ميليشيات الوفاق لم تتمكن من التقدم بمحور طريق المطار

أعلن مسئول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، احتفاظ قوات الكرامة بتمركزاتها في محاور طرابلس.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، لم تتمكن من التقدم في محور طريق المطار الذي حاولت التقدم فيه خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا وجود حشد عسكري من قوات الوفاق للقيام بالالتفاف في محور طريق المطار.

ولفت الخرطوش في مُستهل تصريحاته، إلى أن كافة المحاولات التي قامت بها التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق باءت بالفشل الذريع، مُشيرًا إلى ذلك يعود لغياب التكتيك العسكري في كافة محاور القتال بطرابلس.

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