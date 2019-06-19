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نقل منظومة "بانتسير" من بلد عربي إلى آخر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وتبيّن الصورة المنشورة على موقع “تويتر” أنها موضوعة على سيارة متميزة هي سيارة MAN-SX45 من صنع ألماني. وهذا يعني أنه تم نقلها إلى ليبيا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن القوات الإمارتية هي الوحيدة التي تملك هذا الموديل من منظومات “بانتسير”، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

​ومن المعروف، حسب الصحيفة الروسية، أن دولة الإمارات العربية كانت تؤيد الجيش الوطني الليبي بنشاط وهو ما يدعم احتمال وصول منظومة “بانتسير” إلى هذا الجيش من دولة الإمارات العربية. وتمثلت وسائط الدفاع الجوي لدى الجيش الوطني الليبي من قبل في الوسائط المتقادمة التي اشترتها ليبيا من الاتحاد السوفيتي في زمن معمر القذافي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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