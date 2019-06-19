بحث سبل التنسيق بين داخلية الوفاق وديوان المحاسبة

عقد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن اللقاء الذي عقد في مقر ديوان المحاسبة شهد التباحث بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة وسبل التنسيق بينها وبين الديوان فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس منذ أكثر من شهرين حيث حقق الجيش الوطني تقدمات جيدة في عدة محاور لاسيما بعد فرضه السيطرة على مطار طرابلس الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية