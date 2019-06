خلال ملتقى القوى الوطنية..”الشيخي”: ليبيا لن يحكمها إلا شعبها ولا مكان للعملاء في البلاد

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد المستشار في القيادة العامة للجيش الليبي، بلعيد الشيخي، أن ليبيا لن يحكمها إلا شعبها.

وشدد الشيخي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الإثنين، على هامش ملتقى القوى الوطنية بالعاصمة المصرية القاهرة على أن ليبيا ستحرر من قبضة الإرهابيين وجماعات الإخوان والقاعدة والجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن الجيش ماض في معركته ضد الإرهاب والتطرف في كل ربوع ليبيا.

وأفاد بلعيد، بأن هذا الملتقى دليل على وجود أصوات وطنية صادقة لا يمكن التشكيك فيها، وأن الجمع الحاضر هو تشكيلة لكل أطياف وعناصر المجتمع الليبي كله.

وأشار الشيخي إلى أنه ” لا مكان للعملاء والخونة في ليبيا، ولا مكان لعصابات قطر وتركيا، كما أن مشروع الإخوان في العالم العربي انتهى للأبد.”

