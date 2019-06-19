مكتب التعليم الحر بالمرج يتابع سير الامتحانات بالمدارس الخاصة

المرج-العنوان

تابعت لجنة مكلفة من إدارة مكتب التعليم الحر المرج سير الامتحانات داخل المدارس الخاصة بالبلدية وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وزارت اللجنة عدة مدارس تابعة لإدارة التعليم الحر بالمرج وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكيد على حضور الطلبة بالكامل وأيضا إبداء الملاحظات حول الإشراف والنظام داخل قاعات الامتحانات.

وقد حرصت اللجنة على فتح حوار مع بعض المدراء والسادة المراقبين بعد خروجهم من قاعة الامتحانات لاستطلاع آرائهم وانطباعاتهم حول مواضيع الامتحانات ومدى التجاوب مع مختلف اسئلتها.

وقال مدير مكتب التعليم الحر المرج، الأستاذ مفتاح الناظوري، إن إدارة المكتب حريصة على أن تكون أجواء الامتحانات مناسبة للطلبة، من حيث التنظيم والهدوء والإشراف ومستوى الامتحان ومواعيد دخول وخروج الطلبة.

وأضاف الناظوري، “أن اللجنة شكلت لمتابعة سير الامتحانات وفق المطلوب وتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلبة المتقدمين للامتحانات”.

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