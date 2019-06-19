بالفيديو.. الكتيبة 185 مشاة تنشق عن حكومة الوفاق وتنظم إلى القيادة العامة

طرابلس-العنوان

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق في طرابلس وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة، بقيادة القائد العام، المشير خليفة حفتر.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، مساء الثلاثاء، تسجيل مصور، يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة التابعة للواء الثاني مشاة، بإمرة فيتوري غريبيل، عن حكومة الوفاق في طرابلس، مؤكدة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل عدتها وعتادها من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

الكتيبة 185 مشاة تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة

الكتيبة 185 مشاة بإمرة العقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتابعة إلى اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس تعلن الانشقاق عن حكومة الوفاق والإنضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.#طرابلس..#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Tuesday, June 18, 2019

وقالت الكتيبة، في بيان، إنها تؤيد عملية تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة. وذكرت أن جميع منتسبيها الموجودين في منطقة النواحي الأربع يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

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