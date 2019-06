لجنة “طوارئ الوفاق” تبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي

المتوسط:

خصصت لجنة الطوارئ اجتماعاتها هذه الأيام لمناقشة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والتقت ظهر اليوم الثلاثاء كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندسان”عبدالمجيد حمزة”، “علي ساسي”.

و تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الصعوبات والمشاكل الفنية التي تعيق عمل الشركة، وإنتاجها من الطاقة، ونسبة استهلاك المواطنين، بالإضافة للعجز الذي تعانيه وآلية توزيع الأحمال على المناطق بالتساوي.

وأكد المجتمعون على دعم الشركة، والعمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها حتى تمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين.

