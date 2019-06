خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد عضو مجلس النواب، أحمد الشيهوب، المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج.

وقال الشيهوب، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” مبادرة السراج كلام فارغ لن يرضى به الليبيين الداعمين للشرعية الوطنية المتمثلة في مجلس النواب وما انبثق عنه من حكومة وجيش يحارب في الإرهاب بشهادة العالم.

وأضاف الشيهوب، أن تحرير طرابلس سيتم قريبا، وبعدها سيجلس الليبيون مع بعضهم بعد إنهاء المليشيات المسلحة المسيطرة على كل شيء في العاصمة بما في ذلك المجلس الرئاسي الذى يقوده السراج”.

واختتم الشيهوب حديثه معنا قائلا ” مبادرة السراج لا تسمن ولا تغنى من جوع”.

The post برلماني لـ” المتوسط”: مبادرة السراج لا تسمن ولا تغنى من جوع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية