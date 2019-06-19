متابعة سير العمل الأمني في سرت

تفقد مـدير مديرية أمـن سـرت العـميد الـصديق بـن سـعود مركز شرطة زمزم والغرفة الأمنية في منطقة زمزم التابعين للمديرية.

وبحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة داخلية الوفاق فقد رافق بن سعود في زيارته التفقدية مـساعده للـشؤون الأمنية المقدم مفتاح الدبار.

وأضاف البيان أن مدير مديرية الأمن تابع سير العمل في مركز الشرطة والجهود المبذولة في إطار تأمين منطقة زمزم.

وأشار البيان إلى إيعاز بن سعود بإنشاء وحدة للمرور والترخيص في منطقة زمزم لتسهيل إجراءات المواطنين داخل المنطقة.

يشار إلى مدينة سرت تشهد أوضاعا أمنية مستقرة نسبيا بعد طرد تنظيم “داعش” الإرهابي منها عبر عملية البنيان المرصوص التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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