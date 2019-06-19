المتوسط:
قدمت الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء عرضاً لبعض من إمكانياتها وتجهيزاتها وذلك بحضور وزير الداخلية ” فتحي باشاغا ” ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، وبحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة .
وتم خلال الحفل عرض السيارات والدوريات التابعة للدعم المركزي وإستعراض لكراديس, بالإضافة إلى عرض مهاراتهم وتدريباتهم الفنية الأساسية التي تلقوها في البرنامج التدريبي .
كما قدمت الإدارة بعضا من المهارات الأمنية التي تتميز بها قوات الدعم المركزي كعمليات تأمين الشخصيات و فنون القتال والدفاع عن النفس ومشاهد تمثيلية لعمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
The post استعراض أمني لقوات الدعم المركزي احتفالا بتخريج دفعات جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.
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