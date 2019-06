استعراض أمني لقوات الدعم المركزي احتفالا بتخريج دفعات جديدة

المتوسط:

قدمت الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء عرضاً لبعض من إمكانياتها وتجهيزاتها وذلك بحضور وزير الداخلية ” فتحي باشاغا ” ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، وبحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة .

وتم خلال الحفل عرض السيارات والدوريات التابعة للدعم المركزي وإستعراض لكراديس, بالإضافة إلى عرض مهاراتهم وتدريباتهم الفنية الأساسية التي تلقوها في البرنامج التدريبي .

كما قدمت الإدارة بعضا من المهارات الأمنية التي تتميز بها قوات الدعم المركزي كعمليات تأمين الشخصيات و فنون القتال والدفاع عن النفس ومشاهد تمثيلية لعمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

