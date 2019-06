خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، اجتماع دول الجوار الأخير بشأن ليبيا.

واعتبر كرموس، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” أن اجتماع دول الجوار في تونس، بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لم يأت بجديد ولم يقدم حلا للازمة الليبية لأنه من ناحية يعترف بحكومة الوفاق كحكومة ومن ناحية أخرى لا يقر بأن ما يحدث في العاصمة هو اعتداء على الشرعية ومن ثم فإن عدم تسمية الأشياء بمسمياتها لن يضع العجلة على الطريق كما هو حال جامعة الدول العربية التي هي أيضا نهجت نفس النهج”.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري، ” إن بيان الاجتماع الثلاثي، لا يضع حلاً للأزمة الليبية”.

ووصف كرموس، بيان الاجتماع الثلاثي بـ “الهش”، مُشبهاً إياه ” بتصريحات أغلب الدول الإقليمية التي تدعم حكومة الوفاق، وفي نفس الوقت تقدم الدعم للجيش في حربه على طرابلس”.

وعقد دول جوار ليبيا بمشاركة مصر والجزائر وتونس اجتماعات في تونس يوم 12 من الشهر الجاري . وأكد المشاركون رفض التدخل الخارجي بالشأن الليبي، وأهمية حفظ سلامة البلاد ووحدة أراضيها.

The post عضو بالاستشاري: لـ” المتوسط”: بيان دول الجوار لم يأت بجديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية