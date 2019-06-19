تحديد ألوان مركبات أجهزة الأمن

أصدرت وزارة داخلية الوفاق تعليمات جديدة في إطار تطوير وتحديث وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية التابعة لها وفقا لأعلى المقاييس والمعايير الموجودة في العالم.

وأشار بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى تحديد لون الطلاء لمركبات الشرطة من فئة الصالون ذات الطبيعة الخاصة من خلال جعل اللونين الأسود والأبيض لونين أساسيين يرافقهما طباعة شعار الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية ووفقا لنوع المركبة.

هذا وتنشر لكم 218 نماذج تبين نوع الطلاء وبحسب نوع المركبة التي تم تقسيمها إلى 3 أنواع من المركبات ففي حال كانت المركبة تابعة لشرطة النجدة سيغلب عليها اللون الأحمر، أو لشرطة المرور سيكون اللون أصفر، أما الدوريات الأمنية فباللون الأزرق.

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